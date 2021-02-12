Кировчане могут выиграть бесплатные поездки на автобусах

Акцию запустило кировское АТП. Фото: admkirov.ru

В Кирове стартовала акция лояльности, запущенная «Автотранспортным предприятием». Пассажиры компании могут получить приятные призы. Подробности сообщает пресс-служба горадминистрации.

В ежемесячном розыгрыше могут победить два человека, пользующихся услугами АТП. Акции две - «Постоянный пассажир» и «Счастливая карта». По условиям первой акции выберут кировчанина, который чаще и больше всех ездит на автобусах АТП. Во второй выиграет обладатель электронной карты, которой оплачено больше всего поездок за месяц. Ее номер сгенерируют автоматически. В АТП отмечают, что участниками могут быть лишь пользователи электронных карт, которые оплачивают полную или льготную стоимость проезда.

По словам гендиректора организации Дениса Пырлога, 12 февраля подвели первые итоги конкурсов. Победителям вернут количество израсходованных за месяц поездок, и они смогут проехать на автобусах маршрутов АТП столько же раз бесплатно.

Информацию о победителях кировчане могут узнать на сайте АТП в и группе ВКонтакте, а также на портале и в паблике «Электронного проездного».