На грядущих выходных кировские улицы очистят от снега

Уборка снега ведется преимущественно в ночное время. Фото: admkirov.ru

В Кирове составили график вывоза снега на предстоящие выходные с 12 по 14 февраля. По информации пресс-службы горадминистрации, в ближайшие сутки подрядчики должны очистить от завалов 12 участков:

- ул. Герцена (от ул. Дерендяева до Октябрьского проспекта);

- ул. Советская (от ул. Карла Маркса до дома № 75);

- пешеходный переход по Октябрьскому проспекту;

- Октябрьский проспект (от ул. Лепсе до Карла Маркса);

- ул. Свободы (от ул. Спасской до Труда);

- ул. Горького (от ул. Калинина до Комсомольской);

- ул. Сурикова (от ул. Калина до Красина);

- ул. Калинина у дома № 2;

- ул. Советская в Нововятском районе;

- ул. Свободы (от ж/д переезда до р. Хлыновка);

- ул. Мельничная;

- ул. Свободы (от ул. Молодой Гвардии до ул. Орловской).

График вывоза снега на 13 и 14 февраля можно посмотреть здесь.

Кировчанам напоминают просьбу не оставлять свои автомобили на местах проведения работ. На участках заблаговременно выставляют временные знаки, запрещающие парковку. Водителей просят не игнорировать их - от этого зависит оперативность и качество уборки снега. В случае, если машина будет мешать работе техники, ее переместят либо эвакуируют.