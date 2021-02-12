Кировчанин, обматеривший полицейского, отправился на обязательные работы

В ходе судебного заседания подсудимый принес свои извинения сотруднику полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оскорбление сотрудника полиции при исполнении обернулось для кировчанина обязательными работами. Инцидент произошел еще в марте прошлого года. Тогда двух изрядно подвыпивших мужчин доставили в отдел полиции №2 по Кирову. Однако 31-летний кировчанин не захотел смириться со своей судьбой и активно протестовал против законного решения стражей правопорядка. В адрес участкового мужчина высказал ряд оскорблений, выраженных в неприличной форме с использованием нецензурной брани.

- Указанные действия кировчанина были квалифицированы по ст. 319 УК РФ, - сообщили в прокуроре Первомайского района. - В дальнейшем уголовное дело направлено в суд.

В ходе судебного заседания подсудимый принес свои извинения сотруднику полиции. В итоге мужчину приговорили к 100 часам обязательных работ. При решении вопроса о наказании судом принят во внимание факт отсутствия у обвиняемого официального места работы и дохода.