И. о. руководителя Фонда капремонта получил предостережение

В 2021 году запланировано проведение ремонтных работ 950 многоквартирных домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области могут не выполнить план по реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. На 2021 год запланированы работы на 950 объектах, но на данный момент на 561 дом не заключены договоры на ремонт, из них по 379 объектам отсутствуют проектно-сметная документация либо ее разработка не завершена. Такие данные озвучили на совещании в прокуратуре Кировской области.

В настоящее время исполняющему обязанности генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» объявлено предостережение о недопустимости нарушений жилищного законодательства.

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