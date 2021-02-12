Житель Слободского района девять месяцев избивал свою дочь

Избиения девочки продолжались с апреля 2020 по январь 2021 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Слободском районе мужчина почти год избивал свою дочь. Сейчас на него заведено уголовное дело. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Как выяснилось, истязания 14-летней девочки продолжались на протяжении девяти месяцев - с апреля 2020 по январь 2021 год. 46-летний мужчина систематически избивал свою 14-летнюю дочь и совершал, по определению ведомства, иные действия, причинявшие ей физическую боль. Неизвестно, как вскрылись издевательства над подростком, однако сейчас на мужчину завели уголовное дело.

Следователи сейчас устанавливают все причины и условия произошедшего. За истязания несовершеннолетнего жителю Слободского района грозит от трех до семи лет лишения свободы.