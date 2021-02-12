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Коронавирус Covid-19

Статистика по COVID-19 в Кировской области: за минувшие сутки выздоровели 630 заболевших

На лечении в инфекционных стационарах остаются более 2700 пациентов
Ангелина Табрисова
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За минувшие сутки кировские врачи выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки кировские врачи выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 12 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 148 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 630 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 278 (+1 за минувшие сутки). За неделю с 1 по 7 февраля от новой инфекции скончались восемь кировчан.

В госпиталях сейчас находится 2781 житель области, у 2331 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2060 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 450 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 96 заразившихся коронавирусом, 10 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5668 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4146 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 379 жителей региона.