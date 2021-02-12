За состоянием воздуха в Озерках будет следить ЕДДС

Прибор подключается через сеть Wi-Fi и выдает показания на общедоступный ресурс. Фото: admkirov.ru

В конце 2020 года в микрорайоне Озерки установили пять датчиков взвешенных частиц, которые помогают определять степень загрязнения воздуха. Основные параметры, которые измеряют приборы - это температура, давление, влажность, наличие пыли.

На совещании, прошедшем 11 февраля в администрации города, принято решение: вся информация с датчиков будет поступить в Единую дежурную диспетчерскую службу областного центра. В случае, нарушения нормативов данные будут передаваться в министерство охраны окружающей среды и в Росприроднадзор.

В ближайшее время сотрудники пройдут обучение по работе с информацией, поступающей с датчиков.

- Одно из предприятий, загрязнявших воздух в микрорайоне, уже установило необходимое очищающее оборудование, - рассказал начальник Первомайского территориального управления Вячеслав Симаков о ситуации в Озерках. - На его запуск будут приглашены жители и активисты.

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