В Советске сбили 12-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте

Авария произошла вечером на улице Революционной. Фото: vk.com/gibdd43

В Советске иномарка сбила 12-летнего ребенка. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла вечером 11 февраля, в 18.35. «Рено Сандеро» ехал напротив дома №58 по улице Революционной, когда дорогу начал перебегать ребенок. Стоит заметить, что пешеходного перехода там не было. В итоге иномарка наехала на мальчика. К счастью, авария не окончилась трагедией - ребенок не пострадал. По данным ведомства, его не пришлось отвозить в больницу.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали три человека. Погибших нет.