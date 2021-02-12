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В Уржумском районе бывшего главу села осудили за растрату казенного имущества

Мужчина продал несколько запчастей старого автомобиля, который был на балансе поселения
Софья Михерская
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Суд вынес относительно мягкий приговор за растрату вверенного имущества.

Суд вынес относительно мягкий приговор за растрату вверенного имущества.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уржумском районе осудили бывшего главу села Лопьял. Мужчина продал казенный автомобиль и потратил вырученные деньги по своему усмотрению. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

На балансе сельского поселения, помимо прочего имущества, находился ВАЗ, который не использовали из-за ветхого состояния - машина давно была не на ходу. Решив, что нечего ей стоять просто так, бывший глава Лопьяла продал кому-то из местных двигатель и коробку передач от автомобиля. Вырученные деньги он потратил как ему вздумалось. А потом об этом узнали.

Мужчине вменили растрату вверенного имущества. Тот признал свою вину и раскаялся. Наказание вышло относительно мягким: год лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Криминал