В Уржумском районе бывшего главу села осудили за растрату казенного имущества

Суд вынес относительно мягкий приговор за растрату вверенного имущества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уржумском районе осудили бывшего главу села Лопьял. Мужчина продал казенный автомобиль и потратил вырученные деньги по своему усмотрению. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

На балансе сельского поселения, помимо прочего имущества, находился ВАЗ, который не использовали из-за ветхого состояния - машина давно была не на ходу. Решив, что нечего ей стоять просто так, бывший глава Лопьяла продал кому-то из местных двигатель и коробку передач от автомобиля. Вырученные деньги он потратил как ему вздумалось. А потом об этом узнали.

Мужчине вменили растрату вверенного имущества. Тот признал свою вину и раскаялся. Наказание вышло относительно мягким: год лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.