Кировчан ждет транспортный коллапс из-за снегопада

Уже в пятницу утром на улицах Кирова образовался дорожный затор. Фото: vk.com/meteokirov

Сильные заморозки сменились небывалыми снегопадами, которые продолжатся до воскресенья, 14 февраля. В ГИБДД напоминают водителям, что в неблагоприятных погодных условиях снижается видимость, на проезжей части образуются накаты и снежные заносы.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию до впередиидущего транспорта, быть предельно внимательными и осторожными, особенно при совершении маневров.

- Если вы попали в затруднительную ситуацию, обратитесь к ближайшему наряду ДПС или позвоните по телефону 02 или 112, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Кроме того, высока вероятность транспортного коллапса в областном центре. Уже в пятницу утром, 12 февраля, на улицах Кирова образовался дорожный затор.

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