В Кирове родители уже могут подать заявление в детский сад

Подача заявлений от родителей и постановка на очередь продолжаются в непрерывном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове начали принимать заявления в муниципальные детские садики. Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что необходимо создать понятный и простой механизм подачи документов в электронном виде. Сейчас родители малышей могут подать заявление через образовательный портал города или через сайт Госуслуг.

- Подача заявлений от родителей и постановка на очередь продолжаются в непрерывном режиме, ежедневно, - в том числе и от тех, которые переезжают с семьями в Киров из районов области, из других регионов, - сообщили в департаменте образования.