Кировскую УК «Почин» могут лишить лицензии

Компания не выполняет свою работу как следует и игнорирует предостережения. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжают проверять деятельность управляющих компаний. Особое внимание направлено на чистку крыш от снега и сосулек. Справляются не все. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

После очередного рейда под раздачу попала УК «Почин», которую только в минувшем году оштрафовали на 800 тысяч рублей. На сей раз компании выдали предостережение, которое было проигнорировано. Теперь ей предстоит выплатить штраф - 100 тысяч рублей. А всего на эту УК составили девять протоколов за нечищеные крыши домов и дворы.

Кировчанам, чьи дома находятся под эгидой «Почина», советуют присмотреться к другим управляющим компаниям. Если и в дальнейшем организация будет допускать такие грубые нарушения, ее лицензию могут отозвать. Госжилинспекция сейчас проводит проверку в отношении УК по обращениям двух кировчан. Выбрать новую организацию жильцы могут на общем собрании.

Всего сейчас на кировские «управляйки» заведено 115 административных материалов за различные нарушения. Кировчанам напоминают: о неочищенных дворах и крышах домов следует сообщать в свою УК. Если запрос проигнорировали, на компанию можно пожаловаться в теруправление или Госжилинспекцию.