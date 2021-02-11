Коронавирусные ограничения в Кировской области продлили до 4 марта

Деятельность многих учреждений, в том числе культурных, разрешена при условии соблюдения всех санитарных требований. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области продлеваются все ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса. Новый срок их отмены - 4 марта 2021 года. Информацию передает региональный оперштаб.

Так, на сегодняшний день по-прежнему запрещены досуговые, зрелищные, развлекательные, культурные и иные мероприятия, связанные с массовым скоплением людей. Деятельность дискотек и танцплощадок также не разрешена. Ограничения не распространяются на спортивные соревнования, работу музеев, заповедников, библиотек, кинотеатров, театров, концертных залов, дворцов и домов культуры, парков. Все это, конечно, разрешено при условии соблюдения всех требований санитарной безопасности. Масочный режим и соблюдение социальной дистанции также никуда не пропадают.

Оперштаб отмечает, что ограничения будут смягчаться в случае снижения заболеваемости коронавирусом в регионе.

Кировчанам также напоминают, что за нарушения требований граждан вправе привлечь к административной ответственности. Физлица могут заплатить штраф до 30 тысяч рублей, организации - до 300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения предпринимателям грозит штраф до миллиона рублей и приостановление деятельности.