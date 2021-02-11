В Кирове ищут пропавшую без вести женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

В последний раз женщину видели вечером 10 февраля. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают женщину, пропавшую без вести сутки назад. Надежду Брязгину в последний раз видели 10 февраля в 17.00. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Надежде Геннадьевне 54 года, рост 165 см, у нее русые волосы до плеч и голубые глаза. На момент исчезновения женщина была одета в черную норковую шубу, светло-розовую вязаную шапку и длинные черные сапоги. С собой у нее была черная сумка. По сообщению поисковиков, пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Надежды Геннадьевны, просьба сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.