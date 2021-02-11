График вывоза снега в Кирове на 11 февраля

Уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и продолжается до поздней ночи. Фото: admkirov.ru

В Кирове станет меньше снега. В ближайшие сутки его вывезут на специальный полигон. Уборка снега будет продолжена на 11 улицах города. На участках, где будет работать спецтехника, заранее установят временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Сама уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и продолжается до поздней ночи. Горожан просят не оставлять автомобили в зоне работы техники.

График вывоза снега:

- ул. Ленина - от Молодой Гвардии до Профсоюзной;

- ул. Пятницкая - от Ленина до Володарского;

- ул. Герцена - от Дерендяева до Карла Маркса;

- ул. Горького - от Воровского до Калинина;

- ул. Сурикова - от Воровского до Калинина;

- ул. Молодой Гвардии - от Опарина до Советской;

- ул. Советская в Нововятском районе;

- ул. Павла Корчагина;

- проезд от Современной, д. 11 до Широтной;

- пер. Средний в мкр. Вересники;

- ул. Свободы - от Герцена до Молодой Гвардии.

За прошедшие сутки с 12 улиц областного центра подрядные организации вывезли более 15 тысяч кубометров снега.