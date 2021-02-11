Для жителей пригородной части Кирова снизят цены на холодную воду

Снижение тарифов произойдет в июле 2021 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители пригородной части Кирова будут меньше платить за холодную воду и водоотведение. С июля 2021 года тарифы для нескольких населенных пунктов снизятся от 1 до 18%. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на МУП «Водоканал».

Цены снизятся в следующих населенных пунктах:

- поселки Бахта, Сосновый, село Русское: водоснабжение - более 18%, водоотведение - 18%;

- поселки Дороничи, Победилово, Захарищево, деревни Югрино, Катковы, микрорайон Лянгасово: водоснабжение - от 1 до 18% в зависимости от источника; водоотведение - 18%;

- микрорайон Коминтерновский: водоотведение - на 18% для жителей, ранее оплачивавших эти услуги для ООО «Водоотведение»;

- поселок Ганино: водоснабжение - 6%.