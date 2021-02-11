В поселке Мурыгино 15 семей выживают в аварийном доме

Двухэтажный барак 1936 года постройки был признан аварийным еще в 2018 году. Фото: onf.ru

Полуразвалившийся дом, отсутствие канализации, холодной воды и ужасная антисанитария. Это не будни в Сьерра-Леоне или в Йемене, а тяжелая и суровая реальность жизни в кировской глубинке. Заложниками такой ситуации оказались жители поселка Мурыгино, которые уже несколько лет выживают в доме на улице Большевиков, 16. Двухэтажный барак 1936 года постройки был признан аварийным еще в 2018 году.

- В доме промерзли водопровод и канализация, все отходы жизнедеятельности люди вынуждены выносить на улицу, - сообщили активисты ОНФ. - В добавок ко всему в доме уже около месяца нет холодной воды. Однако за эти отсутствующие коммунальные услуги квитанции приходят регулярно.

Сейчас в доме проживают 15 семей, в том числе и многодетная - с пятью детьми. Жители признаются, что условия невыносимые. На бетонных полах в ванной комнате, которые уже несколько лет поражены гнилью, появились сточные воды местной канализации.

На бетонных полах в ванной комнате, которые уже несколько лет поражены гнилью, появились сточные воды местной канализации. Фото: onf.ru

- Обещают до 2030 года переселить, но как жить в таких нечеловеческих условиях, да еще и с детьми? - возмущаются жители дома.

В региональном ОНФ рассказали, что дом не попал в федеральную программу переселения, а в региональной программе не хватает финансирования. Сейчас общественники обратились в администрацию Юрьянского района с вопросом о наличии маневренного фонда, а также в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку.