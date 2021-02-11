В Верхнекамском районе 86-летний пенсионер погиб в пожаре

На месте трагедии обнаружили останки, предположительно, хозяина дома. Фото: vk.com/suskko

В Верхнекамском районе проводят доследственную проверку по факту гибели человека. Мужчина погиб в пожаре в собственном доме. Информацию сообщает областной Следком.

Трагедия произошла 9 февраля в селе Пушья. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов по улице Московской около 14 часов. Здание сгорело до фундамента. После ликвидации пожара спасатели разгребли завалы. На месте трагедии обнаружились останки человека. Предположительно, они принадлежат хозяину дома - 86-летнему пенсионеру.

Сейчас Следком проводит проверку по этому факту. Устанавливаются причины пожара и обстоятельства произошедшего.

По данным ГУ МЧС по Кировской области, только за минувшие сутки в нашем регионе произошло семь пожаров. Кировчан просят соблюдать элементарные правила безопасности.