Кировских водителей проверят на долги по штрафам

Во время несения службы дорожные полицейские собираются проводить «сплошные проверки» водителей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В пятницу, 12 февраля, сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами проведут очередные рейды. Во время несения службы дорожные полицейские собираются проводить «сплошные проверки» водителей на наличие неоплаченных административных штрафов.

За неуплату штрафа в указанный срок в соответствии с законодательством предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в двукратном размере либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы.

В ГИБДД напоминают, что информацию о наличии неуплаченных штрафов можно получить на сайте Госавтоинспекции МВД России или на портале Госуслуг.

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