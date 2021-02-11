Кировских водителей проверят на долги по штрафам

Во время несения службы дорожные полицейские собираются проводить «сплошные проверки» водителей.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В пятницу, 12 февраля, сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами проведут очередные рейды. Во время несения службы дорожные полицейские собираются проводить «сплошные проверки» водителей на наличие неоплаченных административных штрафов.
За неуплату штрафа в указанный срок в соответствии с законодательством предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в двукратном размере либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы.
В ГИБДД напоминают, что информацию о наличии неуплаченных штрафов можно получить на сайте Госавтоинспекции МВД России или на портале Госуслуг.
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