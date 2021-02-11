В Кирово-Чепецке родной отец и мачеха четыре года издевались над ребенком

Ребенка били и издевались над ним с десятилетнего возраста. Фото: Николай Александров

В Кирово-Чепецке перед судом предстанут супруги, обвиняемые в истязании несовершеннолетнего. Совместно парочка почти четыре года издевалась над 15-летним подростком. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Истязания продолжались с октября 2016 года, когда мальчику было всего десять лет, по май 2020. Причем мучителями были его родной отец и мачеха. Ребенка избивали и издевались над ним, причиняя физические и психические страдания. В какой-то момент подросток наконец не выдержал и сбежал к родной матери, которой и рассказал, как с ним обходятся.

На парочку садистов завели уголовное дело. Следователи допросили обвиняемых и свидетелей, а также тех, кто знал о происходящем, осмотрели место происшествия. После подоспели результаты судмедэкспертизы. Супругам вменили статью «истязание несовершеннолетнего группой лиц».

Сейчас расследование завершено, и материалы дела направлены в суд. Вскоре чепчанам придется ответить за свои действия перед законом. Каждому из них грозит срок от трех до семи лет.