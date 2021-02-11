В Кирове осудили бывшего начальника одного из отделов «Кировгослесхоза»

Приговором стали год и четыре месяца колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове вынесли приговор по делу начальника одного из отделов «Кировгослесхоза». Мужчину признали виновным сразу по трем статьям УК РФ. Информацию передает областной Следком.

Напомним, в 2019 году кировчанин, будучи начальником отдела по лесохозяйственной деятельности, пошел на сделку с одним из местных предпринимателей. Бизнесмен вручил ему взятку в размере 700 тысяч рублей. За это бывший сотрудник «Кировгослесхоза» сделал компанию взяточника победителем в электронном аукционе по поставке сеянцев хвойных деревьев. Кроме того, за данную сумму осужденный должен был гарантировать своевременную оплату поставленного товара и подписание всех документов.

Помимо того, кировчанина обвинили в хищении казенных средств. Так, мужчина оплатил работу одного из местных ИП, которая фактически не была выполнена. Сумма ущерба составила более 240 тысяч рублей.

В общей совокупности за служебный подлог, мошенничество и получение взятки бывшему руководителю вынести приговор: один год и четыре месяца колонии строгого режима. Кроме того, кировчанин три года не сможет быть руководителем на госслужбе и в органах местного самоуправления.