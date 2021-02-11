Замерзающая деревня в Орловском районе: прокуратура нашла виновных

МУП ЖКХ «Орловское» не соблюдало график подачи тепла. Фото: Евгения ГУСЕВА

В деревне Цепели Орловского района дети замерзали в школе, а жители в своих квартирах. Дело в том, что в учебном заведении не были завершены работы по замене окон. Кроме того, не обеспечен равномерный прогрев всех нагревательных приборов. Данные нарушения удалось обнаружить сотрудникам надзорного ведомства, которые провели проверку по поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока.

Выяснилось также, что администрация Орловского сельского поселения выявлен не провела конкурс по выбору управляющей компании жилым фондом. Помимо этого, МУП ЖКХ «Орловское» не соблюдало график подачи тепла в период с сентября 2020 года по январь 2021 года.

По фактам нарушений руководителю МКОУ ООШ Цепели, главе органа местного самоуправления и в МУП ЖКХ «Орловское» внесены представления.

В настоящее время ресурсоснабжающая компания установила новый насос в котельную. Теплоснабжение в школе и жилых домах нормализовано.