Кировчанин в течение года регистрировал фирмы с подставными директорами

Подставные лица согласились участвовать в афере за денежное вознаграждение. Фото: pixabay.com

В Кирове мужчина незаконно регистрировал фирмы и организации, используя для этого подставных лиц. Паспортные данные «директора» ему предоставляли за обещанное денежное вознаграждение. Информацию сообщает областной Следком.

В 2019-2020 годах кировчанин таким образом зарегистрировал более десятка организаций. В госреестр он предоставил данные людей, которые не собирались, конечно, выполнять прописанные им обязанности - просто согласились поучаствовать в афере за денежку. Когда выяснилось, что «директора» ненастоящие, на мужчину завели уголовное дело. В квартире кировчанина и других причастных провели обыски, свидетелей опросили.

Вскоре выяснилось, что случай был не единичным. Так, с декабря 2019 по февраль 2020 он провернул похожую махинацию. 41-летний кировчанин, привлеченный им для этого дела, стал «руководителем» аж шести фирм сразу.

На предприимчивого мужчину сейчас заведены уголовные дела за незаконное создание юрлиц с помощью подставных людей и за покушение на таковое действие. Расследование продолжается, выявляются иные эпизоды аналогичных преступлений.