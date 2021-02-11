В Кирове водитель грузовика сбил восьмилетнего мальчика

Авария произошла напротив дома №54 на улице Ленина. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами малотоннажного грузовика пострадал ребенок. Информацию о ДТП сообщили в Госавтоинспекции.

В среду, 10 февраля, напротив дома №54 на улице Ленина произошла авария с участием пешехода. По предварительной информации, водитель Renault Master сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

- В результате ДТП 8-летний мальчик получил травы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.