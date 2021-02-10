В Кировской области зафиксировали самую низкую температуру воздуха за четыре года

В последний раз такие морозы наблюдали в январе 2017 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировскую область нагрянули обещанные морозы. Минувшая ночь, с 9 на 10 февраля 2021 года, оказалась самой холодной за последние четыре года. Об этом сообщил паблик «Любительская метеорология в Кирове».

Так, этой ночью похолодание в северной половине региона оказалось даже более значительным, чем прогнозировалось. В Лальске зафиксировали значение температуры воздуха в -39,1 градуса - самая низкая отметка за четыре года. В последний раз подобный антирекорд пришелся на январь 2017 года. Тогда в Опарино термометры показали отметку в -45,4 градуса.

Кроме того, ночью на 10 февраля 2021 года еще три станции зафиксировали температуру воздуха ниже -35 градусов: в Кирсе (-35,3), Опарино (-36,9) и Белой Холунице (-36,5). В областном же центре температура воздуха не достигла даже отметки в -30 градусов.