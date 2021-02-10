Для кировских дошкольников разработали новое меню

Из меню исчезли колбасные изделия, а также снизилось количество сахара и соли. Фото: Андрей Кара

В Кирове рабочая группа по здоровому питанию завершила разработку меню для дошкольников. В настоящее время оно получило положительное заключение специалистов Центра гигиены и эпидемиологии.

В департаменте образования сообщили, что новый рацион рассчитан на десять дней и будет варьироваться в зависимости от сезона. Что касается самого меню, то оно претерпело значительные изменения. Так, расширен список молочных продуктов - добавлена ряженка, йогурты, ацидофилин, молоко пастеризованное. Кроме того, в рационе дошкольников появятся 18 новых салатов, куриный суп, блюда из печени и кукурузная каша. В свою очередь из меню исчезли колбасные изделия, снизилось количество сахара и соли при приготовлении пищи. Сами же порции станут меньше.

- Меню сбалансировано по калорийности, содержанию витаминов, микроэлементов, соотношению белков, жиров и углеводов, - отметила заместитель главы администрации города Лариса Копысова. - Он стало разнообразнее, надеемся, детям понравится.

Перевести дошкольников на новый рацион питания планируется с нового учебного года.