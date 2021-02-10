График уборки снега в Кирове на 10 февраля

Уборка снега начинается ежедневно с 20.00. Фото: admkirov.ru

В Кирове подрядные организации планируют очистить от снега еще двенадцать улиц. Работы по уборке проходят ежедневно с 20.00 и до поздней ночи. Так, за прошедшие сутки на специальный полигон вывезено более 15 тысяч кубометров снега.

График вывоза снега:

- ул. Чернышевского;

- ул. Орджоникидзе;

- ул. Правды;

- Октябрьский проспект от Преображенской до Воровского;

- ул. Маклина от Октябрьского проспекта до Хлебозаводского проезда;

- ул. Труда от Горбуновой до Карла Маркса;

- ул. Московская от Володарского до Карла Маркса;

- ул. Комсомольская от Октябрьского проспекта до ул. Азина;

- проспект Строителей в мкр. Радужный;

- ул. Павла Корчагина;

- проезд от Современной до Широтной;

- ул. Горбачева от Свободы до Ленина.

В городской мэрии напоминают, что на улицах, где будет работать спецтехника, заранее установят временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Кировчан же просят не оставлять автомобили в зоне работы техники.