График уборки снега в Кирове на 10 февраля

Уборка снега начинается ежедневно с 20.00. Фото: admkirov.ru
В Кирове подрядные организации планируют очистить от снега еще двенадцать улиц. Работы по уборке проходят ежедневно с 20.00 и до поздней ночи. Так, за прошедшие сутки на специальный полигон вывезено более 15 тысяч кубометров снега.
График вывоза снега:
- ул. Чернышевского;
- ул. Орджоникидзе;
- ул. Правды;
- Октябрьский проспект от Преображенской до Воровского;
- ул. Маклина от Октябрьского проспекта до Хлебозаводского проезда;
- ул. Труда от Горбуновой до Карла Маркса;
- ул. Московская от Володарского до Карла Маркса;
- ул. Комсомольская от Октябрьского проспекта до ул. Азина;
- проспект Строителей в мкр. Радужный;
- ул. Павла Корчагина;
- проезд от Современной до Широтной;
- ул. Горбачева от Свободы до Ленина.
В городской мэрии напоминают, что на улицах, где будет работать спецтехника, заранее установят временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Кировчан же просят не оставлять автомобили в зоне работы техники.