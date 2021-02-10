В центре Кирова планируют организовать круговое движение для автомобилистов

В центре города может появиться круговое движение, подобное организованным на пересечении улиц Луганской и Ломоносова, а также на Слободском тракте. Фото: admkirov.ru

В Кирове за минувший год постарались обезопасить 27 мест концентрации ДТП. На этих участках установили дорожные знаки, дополнительное освещение и нанесли разметку. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

В текущем году планируется сделать упор на безопасность пешеходов. Так, некоторые участки Кирова (Октябрьский проспект, 147, Щорса, 78, перекресток улиц Володарского и Воровского) вызывают тревогу, поскольку на них неоднократно происходили аварии с тяжелыми последствиями. На первом из проблемных мест установили дорожные знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч, камеры и световую зебру. В мае на этом месте также хотят установить шумовые полосы. На двух других, возможно, появятся светофоры.

В планах у мэрии, кроме того, развитие организации кругового движения - также в целях снижения концентрации ДТП. Для этого выбрано пересечение Октябрьского проспекта и улиц Карла Маркса, Комсомольской. Вопрос организации обещают рассмотреть в ближайшее время.