Кировская область подписала трехлетнее соглашение о сотрудничестве с «РЖД»

Соглашение определит основное направление сотрудничества в области ж/д транспорта и его обслуживания в Кировской области. Фото: kirovreg.ru

Кировская область заключила соглашение с ОАО «Российские железные дороги» на три года. Документ действителен до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соглашение определит основные векторы сотрудничества в области ж/д транспорта на территории нашей области, а также его обслуживания. Документ затрагивает также вопросы социально-экономического роста и обеспечения безопасности на железной дороге. Так, в планах - создание транспортно-пересадочных узлов и модернизация пассажирского комплекса под нужды людей с ограниченными возможностями.

Сейчас в регионе собираются провести капремонт ж/д вокзалов и привокзальных территорий на станциях Киров и Киров-Котласский. Кроме того, планируется развивать станции Зуевка, Просница, Поздино, Юма и Лянгасово.

Соглашение также должно регулировать совместную работу в других сферах - здравоохранение, наука, образование, налоговые и имущественные отношения, а также реализация инвестиционных и инфраструктурных проектов.