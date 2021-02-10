В Мурашах сотрудница учреждения культуры незаконно выписала себе премию в 100 тысяч рублей

Женщина решила выписать премию и себе, и своей начальнице. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области завели уголовное дело на бывшую сотрудницу учреждения культуры. Женщина незаконно выдала себе премию в 100 тысяч рублей. Информацию сообщает областной Следком.

Тогда обвиняемая работала и.о. директора «Мурашинской централизованной клубной системы». Неизвестно, как ей пришла в голову эта схема, однако она решила чуток обогатиться за счет казенного бюджета. В результате она издала приказ, в котором велела премировать и себя, и свое начальство, причем директор Мурашинской ЦКС об этом ничего не знала. Согласно документу, обеим женщинам за реализацию проекта организационного развития полагалось поощрение - по сто тысяч рублей каждой. По сути, деньги были взяты из бюджета Мурашинского района, причем совершенно незаконно.

На бывшую и.о. директора завели уголовное дело. Ей приписали статью «присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Сейчас расследование продолжается, а женщине грозит штраф до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.