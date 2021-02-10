В Кировской области работники лесопромышленного предприятия остались без зарплаты

Задолженность образовалась перед 232 работниками на общую сумму более 5,6 миллиона рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работники лесопромышленного предприятия в Опаринском районе остались без заработной платы. Нарушения трудовых прав удалось обнаружить сотрудникам прокуратуры в ходе очередной проверки.

Выяснилось, что работникам комбината не выплатили зарплату за декабрь 2020 года. Задолженность образовалась перед 232 работниками на общую сумму более 5,6 миллиона рублей.

- Прокурор внес руководителю предприятия представление, а также возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ - «невыплата в установленный срок заработной платы», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сообщается, что после вмешательства прокуратуры сотрудникам выплатили все долги по зарплатам.