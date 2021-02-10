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Общество

В Кировской области работники лесопромышленного предприятия остались без зарплаты

После вмешательства прокуратуры сотрудникам выплатили все долги
Виктор КарповВиктор Карпов
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Задолженность образовалась перед 232 работниками на общую сумму более 5,6 миллиона рублей.

Задолженность образовалась перед 232 работниками на общую сумму более 5,6 миллиона рублей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работники лесопромышленного предприятия в Опаринском районе остались без заработной платы. Нарушения трудовых прав удалось обнаружить сотрудникам прокуратуры в ходе очередной проверки.

Выяснилось, что работникам комбината не выплатили зарплату за декабрь 2020 года. Задолженность образовалась перед 232 работниками на общую сумму более 5,6 миллиона рублей.

- Прокурор внес руководителю предприятия представление, а также возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ - «невыплата в установленный срок заработной платы», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сообщается, что после вмешательства прокуратуры сотрудникам выплатили все долги по зарплатам.