Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки выявили 149 случаев заражения

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4097 исследований на COVID-19. Фото: ИВАНОВА Диана

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 10 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 149 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 678 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 276. За неделю с 1 по 7 февраля от новой инфекции скончались восемь кировчан.

В госпиталях сейчас находится 2853 жителя области, у 2410 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2172 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 443 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 104 заразившихся коронавирусом, 16 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5948 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 4097 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 386 жителей региона.