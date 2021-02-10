«МИР» поможет кировчанам ездить дешевле на общественном транспорте

Разницу перевозчиком компенсирует платежная система. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 марта жители Кировской области могут воспользоваться скидкой в размере пяти рублей при оплате проезда в общественном транспорте с помощью банковской карты системы «Мир». Акция будет действовать в течение четырех месяцев до 30 июня 2021 года.

В министерстве транспорта Кировской области сообщили, что разницу перевозчиком компенсирует платежная система. Ожидается, что в течение февраля будет подписан агентский договор.

- В случае если такая акция в регионе будет востребована, то будет рассмотрен вопрос ее продления или другой формы взаимодействия с национальной платежной системой, - сообщили в областном правительстве.

В министерстве рассчитывают, что благодаря акции получится сформировать у кировчан привычку оплаты проезда с помощью банковской карты.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что уже сейчас кировчане активно переходят на безналичный расчет. Читать.