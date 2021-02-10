Первые рециркуляторы воздуха появились в кировских автобусах

Бактерицидные излучатели закрытого типа можно применять и в присутствии пассажиров. Фото: admkirov.ru

В кировских автобусах установили первые рециркуляторы воздуха для борьбы с COVID-19. По словам гендиректора АТП Дениса Пырлога, новое оборудование появилось на пяти маршрутах: автобусы - №53, 23, 1, а также троллейбусы № 1 и № 8. Они предназначены не только для борьбы с коронавирусной инфекцией, но и с возбудителями ОРВИ и гриппа.

- Бактерицидные излучатели закрытого типа можно применять и в присутствии пассажиров даже в часы пик - они абсолютно безопасны, - подчеркнул Денис Юрьевич.

На маршрутах областного центра новые бактерицидные излучатели будут работать в тестовом режиме. Если эксперимент окажется удачным, то в дальнейшем АТП проведет массовую закупку оборудования.

Кроме того, общественный транспорт выходит на маршрут только после дезинфекции салонов специальными растворами. После окончания смены проводится углубленная обработка. Качество проведенной дезинфекции, а также наличие антисептиков и соблюдение масочного режима проверяют контролеры.

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