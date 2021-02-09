Администрация Кирова утвердила график вывоза снега на 9 февраля

Уборка снега начинается ежедневно с 20.00. Фото: admkirov.ru

В областном центре подрядные организации продолжают вывозить снег с улиц города в ежедневном режиме на специальные полигоны. Глава администрации Кирова Дмитрий Осипов сообщил, что сейчас очистка магистральных дорог от снега проходит в штатном режиме. Однако в мэрию продолжают поступать сообщения от жителей о неудовлетворительном состоянии некоторых участков.

- На такие сообщения, в том числе в социальных сетях, следует реагировать незамедлительно, - подчеркнул сити-менеджер. - Подрядчикам необходимо вывести всю имеющуюся технику и специалистов.

В ближайшие сутки планируют очистить 13 участков. На улицах, где будет работать спецтехника, заранее установят временные знаки, запрещающие остановку транспорта. Сама уборка снега начинается ежедневно с 20.00 и продолжается до поздней ночи. Кировчан просят не оставлять автомобили в зоне работы техники.

График вывоза снега:

- ул. Молодой Гвардии от Октябрьского проспекта до Горького;

- пер. Стальной;

- ул. Герцена от Октябрьского проспекта до Горького;

- ул. Горького от Герцена до Воровского;

- путепровод по ул. Воровского;

- перекресток Ленина и Воровского;

- ул. Молодой Гвардии от Ленина до Казанской;

- Привокзальная площадь;

- Комсомольская площадь;

- проспект Строителей в мкр. Радужный;

- ул. Павла Корчагина;

- Слободской спуск;

- ул. Горбачева от Карла Маркса до Свободы.