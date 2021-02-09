Кировские приставы выкопали из сугроба машину должника, подлежащую аресту

Приставы раскидали снег, чтобы эвакуатор смог забрать арестованную машину. Фото: пресс-служба УФССП по Кировской области

В Кировской области произошел поистине анекдотичный случай, о котором рассказали в региональном УФССП. Один из должников накопил уже 15 исполнительных производств, начиная налогами и заканчивая штрафами ГИБДД, на общую сумму в более чем 960 тысяч рублей. Естественно, что это не могло продолжаться вечно. И тогда его автомобиль объявили в розыск.

Необходимый «Мицубиси Аутлендер» нашелся достаточно быстро, только владелец с ним категорически не пожелал расставаться. Выход нашелся довольно оригинальный и простой в нынешних погодных условиях. Должник въехал на своей ласточке в сугроб, а после вылез из нее и дал деру. Надо сказать, что со своей задачей он справился - эвакуатор подъехать к снежным завалам так и не смог. Но и приставы не растерялись - взяли в руки лопаты и оперативно расчистили подъезд к машине.

В итоге эвакуатор-таки пробился к автомобилю, погрузил его и увез на спецстоянку. В дальнейшем ласточку перепродадут в счет погашения долгов.