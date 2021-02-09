В Кирове ремонт системы отопления в многоквартирном доме затянулся на 10 месяцев

Жильцы уже более полугода живут в состоянии постоянного ремонта. Фото: onf.ru

Жители дома на улице Карла Маркса уже десять месяцев ждут завершения ремонта системы отопления. Подрядчик неоднократно оттягивал срок сдачи объекта, хотя работы должны были завершиться еще в середине августа, сообщили в региональном ОНФ.

Как рассказали жильцы многоквартирного дома, наполнять воду в общедомовые трубы приходится ежедневно, а это отражается на квартплате. Кроме того, жители жаловались и в прокуратуру. После этого срок выполнения работ был продлен до 30 сентября 2020 года, а потом и до конца года. Однако существенно повлиять на работу подрядчика не получилось.

В настоящее время общественники обратились в региональный Фонд капремонта с просьбой усилить контроль и ускорить проведение работ, а также в прокуратуру - с просьбой разобраться, по чьей вине произошел срыв сроков.

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