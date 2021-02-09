Руководителем Росгвардии по Кировской области назначен Дмитрий Пушкин

Дмитрий Владимирович Пушкин родился в Воронежской области. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области назначили нового начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Дмитрий Пушкин заменил на этом посту Андрея Лугинина, который возглавлял ведомство с 2016 года.

Во вторник, 9 февраля, нового начальника Росгвардии представили губернатору Кировской области Игорю Васильеву. Руководитель региона отметил профессионализм Дмитрия Пушкина, а также выразил надежду на продолжение взаимодействия с управлением Росгвардии по Кировской области.

- Желаю успехов на новом месте службы, - сказал глава региона.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Владимирович Пушкин родился в Воронежской области, в 1988 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, в 2007 году Академию управления МВД России. Проходил службу в различных областях министерства обороны, после перешел на службу в органы внутренних дел. 20 лет был командующим специального отряда быстрого реагирования. Имеет три государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медаль «За отличие в охране общественного порядка».

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