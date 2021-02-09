Кировчан просят помочь в поисках без вести пропавшей женщины

Женщина пропала 8 февраля, и больше ее никто не видел. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают жительницу Мурашей, пропавшую сутки назад. В последний раз Эльвиру Аввакумову видели 8 февраля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Эльвире Анатольевне 43 года, рост 160 см, худощавого телосложения, у нее короткие рыжие волосы. На момент ухода из дома женщина была одета в темно-синюю куртку, черные брюки, черные валенки и шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить об этом по номерам 8-800-700-54-52 либо 112.