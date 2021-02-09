В Вятскополянском районе 17-летний подросток избил своего приятеля в день его совершеннолетия

На основании собранных доказательств суд признал молодого человека виновным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17-летний подросток из Вятскополянского района предстал перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Инцидент произошел в сентябре минувшего года в пгт. Красная Поляна. В одном из кафе компания молодых людей отмечала совершеннолетие своего приятеля. Между разгоряченными юношами произошел конфликт. Молодые люди, с целью выяснить отношения, вышли на улицу, где произошла драка. 17-летний обвиняемый избил именинника.

Юноша, придя домой, почувствовал себя плохо. Бригада скорой помощи его госпитализировала с травмой головы, многочисленными ушибами и ссадинами лица.

- Данные повреждения по признаку опасности для жизни, квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью, - подчеркнули в СК РФ по Кировской области.

В ходе следствия, вину в совершенном преступлении подросток признал, а в содеянном раскаялся.

На основании собранных доказательств суд признал 17-летнего подростка виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Сообщатся, что приговор еще не вступил в законную силу.