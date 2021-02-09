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В Кирове осудили башкира, лихачившего с поддельными правами

Мужчина отделался сравнительно мягким наказанием
Софья Михерская
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Для получения поддельных прав мужчина использовал копию водительского удостоверения брата.

Для получения поддельных прав мужчина использовал копию водительского удостоверения брата.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове осудили 30-летнего уроженца Республики Башкортостан за использование поддельного водительского удостоверения. За основу он взял права своего брата. Информацию сообщает областная прокуратура.

В феврале 2020 года мужчина, не желая своим трудом сдавать на права, решил купить в интернете поддельные. Найдя нужного человека для этих целей, он договорился с ним о создании фальшивого удостоверения за нужную сумму. Для него башкир передал свои данные, а также копию прав собственного брата.

Права-то он получил, однако даже месяца с ними не прокатал. На федеральной трассе «Вятка» лихача остановили сотрудники ГИБДД, которым удостоверение и показалось подозрительным. Впоследствии, после установления факта подделки документа, права изъяли, а на мужчину завели уголовное дело. Отделался он сравнительно легко: приговором стали полгода ограничения свободы.

Криминал