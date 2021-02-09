Кировчане активно переходят на безналичный расчет

В период пандемии люди стали чаще совершать покупки в интернет-магазинах и оплачивать услуги в онлайн-режиме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области растет объем безналичных платежей. По данным отделения Банка России по Кировской области, за девять месяцев 2020 года в регионе совершено 192,8 миллиона операций через банковские карты на общую сумму 103 мрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество таких операций выросло на 20,8%, а объем - на 18,1%.

- В период пандемии люди стали чаще совершать покупки в интернет-магазинах и оплачивать услуги в онлайн-режиме, - отмечает управляющий Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Сергей Крюков. - По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года их количество увеличилось почти в три раза, а сумма таких операций - в шесть раз.

По мнению специалистов, жители региона активно переходят на безналичный расчет из-за развития данной инфраструктуры.Так, на 1 октября 2020 года в Кировской области установлено более 35 тысяч банкоматов и терминалов