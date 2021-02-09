Спортсмены Кировской области стали чемпионами ПФО по спортивной акробатике

Кировские спортсмены выиграли 35 золотых, 31 серебряную и 27 бронзовых медалей. Фото: kirovreg.ru

4-6 февраля в спортивной школе №1 города Кирова прошли соревнования чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по спортивной акробатике. За три дня в турнире приняли участие более 600 спортсменов. В состязаниях участвовали команды из семи субъектов Российской Федерации: республики Башкортостан, Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Кировской, Оренбургской и Саратовской областей. За нашу область выступали спортсмены из Кирова, Котельнича, Слободского и Орлова.

В упорной борьбе акробаты сборной Кировской области завоевали кубок Приволжского федерального округа, и опередив соперников из Пермского края и Республики Татарстан, заняли первое место. В чемпионский состав вошли спортсмены СШ №1 и СШОР №8 города Кирова и СШ города Котельнича.

Всего кировские спортсмены выиграли 35 золотых, 31 серебряную и 27 бронзовых медалей.

100 спортсменов нашей области завоевали право выступать на юношеском Первенстве России. С 30 марта по 4 апреля в спорткомплексе СШ №1 Кирова пройдет Первенство России среди юниоров и юниорок, на котором выступит почти 50 наших спортсменов.