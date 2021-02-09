Подростки атаковали потолок вокзала в Зуевском районе

Подростки разрушили подвесной потолок на вокзале станции Коса. Фото: Кировский линейный отдел МВД РФ на транспорте

В дежурную часть МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в зале ожидания вокзала станции Коса Зуевского района подростки повредили подвесную конструкцию потолка.

Сотрудникам полиции удалось установить личности несовершеннолетних. Ими оказались два подростка 15 и 16 лет из города Зуевки. По всей видимости, юношам надоело ожидать пригородный поезд и они из шалости выбили 18 плит подвесного потолка.

- Со школьниками и их родителями проведены профилактические беседы, - сообщили в МВД России на транспорте. - В отношении 16-летнего нарушителя составлен протокол по ст. 7.17 КоАП РФ - Уничтожение или повреждение чужого имущества.

Информация о деяниях второго подростка отправлена в комиссию по делам несовершеннолетних.