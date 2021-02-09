В Кировской области работает 41 пункт обогрева для бездомных

С начала холодов за помощью в пункты обогрева обратились уже 76 человек. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжают работать пункты обогрева. Сейчас, в период сильных холодов, они принимают бездомных и социально незащищенных жителей региона. Информацию сообщает пресс-служба областного правительства.

Пункты обогрева открылись в ноябре 2020 года, и с начала холодов в них обратились 76 человек. Они располагаются во всех центрах соцобслуживания в регионе. Так, в Кирове пункт обогрева расположен в Кировском комплексном социальном центре по адресу: улица Сплавная, 29. Всего в регионе работает 41 такая точка.

Чаще всего в пункты обогрева обращаются за срочной помощью - выпить горячего чая, получить теплые вещи. Также в таких местах бездомные кировчане могут рассчитывать на соцпомощь - восстановление документов, психологическая поддержка, поиск работы.

Пункты обогрева работают с 8 до 17 часов. Если вы видите на улице бездомного человека, которому нужна помощь, особенно сейчас, в период морозов - позвоните на круглосуточную горячую линию по номеру (8332) 22-71-24. Человеку предложат ночлег и предоставят возможность приготовить еду.

Помимо пунктов обогрева, бездомных кировчан готовы принять в «Теплом доме» рядом с Трифоновым монастырем.