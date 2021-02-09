Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки выявили 145 случаев заражения

В тяжелом состоянии остаются более сотни кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 9 февраля.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 145 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 314 заболевших. Общее количество жертв коронавируса в нашем регионе составляет 276 (+1 за минувшие сутки). За неделю с 1 по 7 февраля от коронавируса скончались восемь кировчан.

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3005 жителя области, у 2529 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2291 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 476 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 104 заразившихся коронавирусом, 17 из них - на ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6147 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1859 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 245 жителей региона.