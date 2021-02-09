Родственникам разрешили кратковременные свидания с осужденными, отбывающими наказание в Кировской области

Предоставление длительных свиданий временно ограничено до особого указания во всех учреждениях. Фото: 43.fsin.gov.ru

В Кировской области разрешили краткосрочные свидания и передачи для осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях региона. Поэтапное снятие ограничений началось с 8 февраля в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в области, сообщили в пресс-службе УФСИН.

- Проведение краткосрочных свиданий осуществляется в специальных помещениях, оборудованных защитным стеклом и переговорной связью, - сообщили в УФСИН по Кировской области. - Обязательно наличие у прибывших на свидание родственников средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции.

Что касается длительных свиданий, то они до сих пор под запретом. Предоставление таких встреч ограничено до особого указания во всех учреждениях.

Прием посылок также возобновлен во всех учреждениях. При их передаче принимаются профилактические меры.

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