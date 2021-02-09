В Яранском районе жителям деревни незаконно начисляли плату за вывоз мусора

В деревне мусор вывозили весьма нерегулярно. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Яранском районе жителям одной из деревень незаконно начислили плату за вывоз мусора, который, по факту, не проводился как положено. В ситуацию вмешалась прокуратура. Информацию сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону.

Как выяснилось, из деревни Федькино отходы вывозились весьма нерегулярно, а контейнеров на площадках и вовсе не было. Кировский филиал «Энергосбыт Плюс» это не смутило, и местным жителям накрутили плату за ТКО по полной программе. Ситуацией возмутился отец шестерых детей и написал заявление в прокуратуру. Ведомство провело проверку и выяснило, что негодование жителей деревни было вполне обоснованным.

Руководителю АО «Куприт» и администрации Яранского района внесли представление. После этого жителям деревни перерассчитали плату за вывоз мусора, обнулив их лицевые счета. Сейчас ее начисление приостановили до тех пор, пока контейнерные площадки не приведут в нормативное состояние.