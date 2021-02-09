«УК Ленинского района» хотят лишить лицензии

ГЖИ обратилась в Арбитражный суд Кировской области. Фото: kirov.arbitr.ru

Госжилинспекция Кировской области обратилась в Арбитражный суд с просьбой об аннулировании лицензии ООО «УК Ленинского района», сообщается на сайте регионального ГЖИ.

В госжилинспекции пояснили, что на основании части 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса РФ из управления УК выведены все многоквартирные дома, а также компания исключена из реестра на осуществление предпринимательской деятельности. На основании данного решения инспекция обратилась в Арбитражный суд Кировской области с заявлением об аннулировании лицензии, предоставленной ранее управляющей организации.

Напомним, что в ноябре 2020 года в отношении УК Ленинского района была запущена процедура банкротства.