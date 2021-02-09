В Слободском районе LADA попала под фуру

Авария произошла на 640-ом км автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Фото: vk.com/gibdd43

На трассе в Слободском районе отечественная легковушка столкнулась с большегрузом: два человека пострадали. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В понедельник, 8 февраля, на 640-ом км автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошла автомобильная авария. По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля LADA Granta врезался во встречный грузовик Volvo.

- В результате аварии водитель и 49-летняя пассажирка LADA получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором два человека получили травмы.